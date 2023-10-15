17 граждан Франции погибли в Израиле

Число французских граждан, погибших в Израиле в результате нападения палестинского исламистского движения ХАМАС, выросло до 17. Об этом заявило Министерство иностранных дел Франции.
«Франция скорбит о трагической гибели еще двух французских граждан, в результате чего число жертв террористических атак ХАМАСа на Израиль среди французов выросло до семнадцати», — говорится в заявлении французского МИД.
Кроме того, ведомство не может связаться с 15 гражданами Франции. В МИД считают, что некоторых из них могли похитить.