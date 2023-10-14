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Лидер ХАМАС заявил, что жители сектора Газа не покинут анклав

Лидер ХАМАС заявил, что жители сектора Газа не покинут анклав

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что жители сектора Газа не покинут анклав во время боевых действий и не станут укрываться в Египте.

«Палестинский народ имеет право жить на своей земле. Не будет бегства из Газы, не будет бегства с Западного берега [реки Иордан], не будет бегства из Газы в Египет. <…> Я говорю своим братьям в Египте, что наше решение – остаться на нашей земле и противостоять сионистскому плану, поддержанному американской администрацией», – сказал он.

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