МИД Азербайджана сожалеет об отказе Армении от запланированных в Кыргызстане встреч

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Мы сожалеем об отказе Армении от встречи лидеров и министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которую планировалось провести сегодня в Кыргызстане.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на слушаниях по апелляции Армении против Азербайджана в Международном суде.

Эльнур Мамедов отметил, что очередную встречу сторон планируется провести в конце этого месяца в Брюсселе под эгидой Евросоюза.

Он сообщил, что на встрече будут обсуждаться взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета стран, а также условия возвращения азербайджанцев, ставших вынужденными переселенцами с начала конфликта, и армян.