Столтенберг рассчитывает на ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

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Турция подтверждает готовность ратифицировать вступление Швеции в НАТО, и в альянсе ожидают от Анкары скорой реализации этого намерения, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я поднял вопрос необходимости дальнейшего движения к ратификации членства Швеции. Я рад, что турецкий министр обороны подтвердил, что Турция поддерживает соглашение, подписанное в Вильнюсе и финализирующее вступление Швеции», – заявил он журналистам на пресс-конференции.

«Теперь я ожидаю, что турецкое руководство передаст протокол о вступлении в национальную ассамблею, чтобы обеспечить быструю ратификацию», – подчеркнул он.