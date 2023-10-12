Макрон обратится к нации на фоне роста антисемитизма во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с лидерами политических партий, а также обратится к нации по телевидению, чтобы призвать к единству, так как в стране наблюдается увеличение проявлений антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль.

Как пишет Reuters, гава МВД страны Жеральд Дарманен на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной отметил рост ненависти в социальных сетях и прямых угроз.

«Произошло более сотни антисемитских действий… Но также оскорбления… и люди, арестованные с ножом на входе в школу или синагогу, а также пролетавший над еврейским местом богослужения беспилотник», — сказал он.