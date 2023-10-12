Ситуация в зоне боевых действий в Украине, или Про 5 плацдармов

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В последние несколько дней участились сообщения о том, что российские войска в Украине перешли в некое масштабное наступление, и даже имеют успехи по ряду направлений. Откровенно говоря, российские войска находятся в состоянии перманентного наступления постоянно, которое заключается в системных контратаках. Но насколько серьёзны нынешние тенденции, следует разобрать отдельно и поэтапно.

Для начала рассмотрим общую картину зоны боевых действий в Украине, которую можно описать условно как «пять плацдармов». «Пять плацдармов» – это территории в зоне БД, на которых проводятся оборонительные либо наступательные действия, а также специфические, уникальные операции. Но обо всём по порядку.

Луганский плацдарм

Это часть оккупированной Луганской области и небольшой части Харьковской области. Данный плацдарм является зоной ответственности российских групп войск “Запад” и “Центр”. Суммарно это 150 БТГр или около 120 тыс личного состава и для сил обороны Украины (СОУ) – это плацдарм исключительно оборонного типа. Именно на этом плацдарме ещё летом русские развернули попытку наступления по так называемой Лимано-Купянской оси, но без особого успеха и с серьёзными потерями. В частности, 26-й танковый полк сократился до роты, 47-я танковая дивизия утратила боеспособность, а 90-я ТД была отведена на восстановление.

Такой провал был обусловлен тем, что россияне недооценили линии сил обороны Украины по Лимано-Купянской оси, наступали с открытых позиций и имели серьёзную недокомплектацию подразделений. В настоящее время российское командование возобновило наступление на плацдарме, стянув в Луганскую область новосозданную 26-ю общевойсковую армию (ОВА), не улучшив качественную составляющую войск, по сравнению с летней кампанией, но при этом выбрав период года, когда в регионе начинается ухудшение погодных условий.

Донецкий плацдарм

Здесь оперирует ГВ “Юг”, которая считается наиболее боеспособной и наилучшим образом укомплектованной. В составе этой группы войск около 160 БТГр, до полутысячи танков и около 1 600 ББМ. Кроме того, не менее 700 единиц ствольной артиллерии и более 300 РСЗО. Тем не менее донецкий плацдарм не является для СОУ оборонным, а как раз наоборот, он разделён на участки разной функциональности, с высокой интенсивностью боевых действий. Так, в районе Бахмута СОУ владеют инициативой и в южном секторе от города находятся в состоянии наступления. В частности, после освобождения Клещевки и Андреевки был осуществлён переход по левую сторону от железной дороги, после закрепления по левой стороне возобновится продвижение к трассе 0513, потерю которой для русских в южном секторе можно сравнить с потерей контроля над всем сектором в целом.

В районе Авдеевки картина иная. Здесь российские войска перешли в наступление, а украинские держат оборону, аналогичную для района Марьенки.

Отдельная картина в локации Старомлиновки, по речке Мокрые Ялы, где инициатива переходит из рук в руки. Например, в районе села Приютное подразделениям 394-о МСП россияне смогли остановить продвижение СОУ. В то же время попытка подразделений 60-й и 34-й ОМСБр российских войск прорваться к юго-западным подступам Старомайорского завершилась провалом.

Запорожский плацдарм

На Запорожском плацдарме преимущественно идёт наступление СОУ, которое российские войска пытаются максимально затормозить концентрацией большого количества сил и средств, в первую очередь, людским ресурсом. Запорожская область находится в зоне ответственности ГВ “Восток”, разделённой на два крыла, соответственно, “Восток” и “Запорожье”, суммарная численность которых соответствует 130 БТГр. При этом данного многочисленного ресурса критически не хватает для удержания позиций и для оказания поддержки ГВ “Восток”, с Луганского плацдарма перебрасывались 234-й и 237-й десантно-штурмовые полки 76-й ДШД. Ресурса этих сил хватило на месяц, и сейчас они находятся либо в глухой обороне, либо частично отведены для восстановления боеспособности.

Также положение российских войск в Запорожской области, особенно в треугольнике Новопрокоповка-Вербовое-Очеретуватое, говорит о том, что командование россиян отправляет в окопы, держать оборону, подразделения совсем другого функционала. Например, в районе Вербового оборону держат вместе с тактической группой войск из 1429-го МСП ТрВ подразделения 417-о отдельного разведывательного батальона (ОРБ) и подразделения 100-й отдельной разведывательной бригады (ОРБр). То есть разведкой заткнули дыры. Нельзя сказать, что это некая феноменальная и хитроумная тактика, но она действительно позволяет тормозить продвижение СОУ и выигрывать время российских войск, основной целью которых является удержание позиций до ухудшения погодных условий на юге.

Херсонский плацдарм или левый берег Херсонской области

Данный плацдарм является зоной ответственности ГВ “Днепр” численностью 80 БТГр, имеющую худшую штатную комплектацию в зоне БД после крымской группы войск. Это менее 400 танков, около 900 ББМ и менее 600 артиллерийских установок. Но на этом плацдарме одновременно как не проводится никаких активных наступательных действий со стороны СОУ, так и происходит потеря российскими войсками своих позиций вдоль левого берега Днепра. Участок, ранее бывший первым рубежом полосы обеспечения, первой линией обороны на левом берегу, сейчас превратился в зону, где отсутствует контроль позиций российскими войсками, но и нет контроля СОУ. Это и определяет специфичность данного плацдарма.

Русские регулярно теряют позиции под давлением украинских ДРГ, а также под давлением украинской артиллерии с правого берега, имеющего преимущество по высотам. В итоге вернуться на потерянные позиции у русских нет возможности. По итогам распространения «серой зоны», она начинает упираться в границы населённых пунктов и городов. Олешки, Голая пристань, Козачьи лагеря, Кринки, Корсунка. И никак купировать этот процесс российские войска не могут.

Полуостров Крым

Временно захваченный полуостров Крым долгое время считался глубоким тылом, но не сейчас. В Крыму регулярно происходят налёты, либо прилёты на российские военные объекты. Он уже давно не вне зоны досягаемости. Но и назвать его полноценной площадкой боевых действий пока нельзя. Скорее плацдармом, на котором формируются условия для последующих действий. Крым находится в зоне ответственности ГВ “Оборона Крыма”. Как отмечал выше, данная группа войск имеет худшую комплектацию и боеспособность из всех.

ГВ “Оборона Крыма” – это около 12 тысяч личного состава, в распоряжении которого около 30 танков, менее 60 ББМ, около 100 единиц ствольной артиллерии и единицы РСЗО. Даже если брать во внимание численность этого контингента, то для полной штатной комплектации он должен был иметь боле 150 танков, не менее 460 ББМ, более 160 артиллерийских установок.

Но смысл этой группы войск с громким названием “Оборона Крыма” в том, чтобы просто находиться на полуострове для предотвращения диверсионной, но никак не масштабной наступательной деятельности. Ведь согласно представлениям российского командования, масштабная наступательная операция на Крым возможна только, когда СОУ выйдут к административной границе с полуостровом, а это значит, будут освобождены Запорожская и Херсонская области. Следовательно, масса войск от ГВ “Днепр” и “Восток” хлынет в Крым, суммарная численность оборонного потенциала которого превысит 100 тысяч.

Выводы

Таким образом, российские войска не смогут продемонстрировать на рубеже 2023-2024 года наступательную операцию, сравнимую с вторжением в феврале 2022 года. По ряду плацдармов очевидна нехватка ресурса для настолько масштабного наступления, например, Лимано-Купянская ось. В то же время создавая видимость повышенной угрозы в районе Авдеевки, русские упираются в укрепрайон, где им понадобится больше сил и средств, которые можно стянуть только из района Бахмута, где оборона у россиян и так сыплется.

Безоговорочной инициативы и преимущества у российских войск нет ни на одном из плацдармов, но выиграть время торможением продвижения СОУ им всё же удаётся благодаря пока имеющейся возможности перетасовывать людской ресурс.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az