Россия передаст Азербайджану списки нежелательных НПО и иноагентов

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Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пообещал передать партнерам по Межпарламентской Ассамблее СНГ перечень нежелательных в России зарубежных НПО и реестр иноагентов.

«Передадим партнерам из стран СНГ перечень 110 нежелательных в России зарубежных НПО, представляющих угрозу безопасности нашего государства», – сказал он журналистам и добавил, что также им будет передан и российский реестр иностранных агентов, передает «Интерфакс».

«На наш взгляд, приоритетной задачей парламентариев стран Содружества является совместное противодействие попыткам иностранного вмешательства», – объяснил депутат.

По его мнению, «с учетом общности угроз на евразийском пространстве, переданные нами сведения могут способствовать пресечению работы зарубежных спецслужб по дестабилизации обстановки в каждом отдельном государстве СНГ, в том числе в ходе выборов».

«Информация о тех, кто отстаивает в нашей стране чужие иностранные интересы, также может быть интересна нашим соседям», – добавил он.

Документы будут переданы в ходе открывающейся 12 октября в Петербурге конференции «Защита электорального суверенитета государств – участников МПА СНГ».