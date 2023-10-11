Алиев: Образования под названием Нагорный Карабах никогда в истории не существовало

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Образования под названием Нагорный Карабах никогда в истории не существовало.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, передает Азертадж.

«Существовало Карабахское ханство, которое вошло в состав Российской империи в 1805 году. Был подписан Кюрекчайский мирный договор, с азербайджанской стороны его подписал Карабахский хан, его должность называлась хан Карабахский и Шушинский Ибрагим Халил, с российской стороны его подписал царский генерал Цицианов. Текст Кюрекчайского договора существует в интернете, каждый может ознакомиться. Никакого упоминания об армянском населении или каких-то особых правах армянского населения там нет. То есть это отчетливо еще раз говорит и историки это хорошо знают, что Карабах – это древняя земля, населенная азербайджанцами, которые жили на протяжении веков, тысячелетий на своей территории. После Кюрекчайского мирного договора еще было два договора между азербайджанскими ханствами и Россией – 1813 год – Гюлистанский мирный договор и 1828 год – Туркманчайский, по которому и другие азербайджанские ханства, в том числе Иреванское, вошли в состав России. В этих документах, естественно, речь шла об азербайджанских землях. После советизации Южного Кавказа была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Почему она была создана? Потому что после тех документов XIX века, началось массовое переселение армянского населения на территорию Азербайджана из Персии и Восточной Анатолии. И уже к моменту советизации там национальный состав Карабахского региона Азербайджана был уже не таким, каким он был до начала XIX века. Исходя из этого, может быть были еще какие-то причины, советская власть, Советский Союз уже к тому времени, образовал Нагорно-Карабахскую автономную область, даже не республику, а область в составе Азербайджанской ССР. Это было ровно сто лет назад. К моменту, когда уже в Советском Союзе начинались центробежные тенденции проявляться, тогда поднял голову армянский сепаратизм и агрессивный экстремизм, к концу 1980-х годов были созданы неформальные экстремистские организации, к сожалению, это не получило должной оценки центрального советского руководства, а во многих случаях и поощрялись им», – сказал президент.

По словам Алиева, асе мы помним кто был во главе Советского Союза в конце 1980-х годов и, естественно, ожидать чего-то другого было невозможно.

«Все это привело к тому, что традиционные отношения мира, дружбы и согласия между азербайджанским и армянским народами были нарушены, была вброшена вредоносная идеология национальной исключительности, превосходства и пытались делать попытки обосновать претензии на Карабахскую землю Азербайджана. Эти тенденции трансформировались в открытую агрессию уже после развала Советского Союза и в оккупацию азербайджанских земель. В результате этого около 20 процентов территории Азербайджана – и Карабахский регион, и бывшая Нагорно-Карабахская область, а также семь районов, которые никакого отношения к тому автономному образованию не имели, также были оккупированы. Была проведена этническая чистка, более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель и ситуация оставалась таковой до осени 2020 года. Азербайджан всячески пытался решить вопрос мирный путем. Мы были участниками долгого и бесплодного переговорного процесса под эгидой ОБСЕ. И кстати, то, что этот конфликт не был урегулирован, еще говорит о том, что ОБСЕ необходима большая трансформация. Также в лице этого конфликта мы видим и неспособность Организации Объединенных Наций использовать свой авторитет и свои рычаги, поскольку хоть и были приняты четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие немедленного вывода армянских сил с азербайджанской территории, они на практике не были реализованы. Мы ждали долго, у нас были надежды. Я с 2004 года участвовал в переговорах на разных этапах, но, к сожалению, все надежды рухнули в 2019 году. Тогда премьер-министр Армении заявил, что «Карабах – это Армения, и точка». Тем самым положил конец всем переговорам и сделал их совершенно бессмысленными. Не говоря о том, что это было открытой территориальной претензией к суверенному Азербайджанскому государству, потому что ни одна страна мира, включая Армению, так называемую «Нагорно-Карабахскую республику» не признала. То есть этот провокационный, необдуманный, я бы сказал, самоубийственный, как выяснилось, шаг армянского руководства и другие провокационные действия, в том числе и военного характера, привели к тому, что в сентябре 2020 года началась Вторая Карабахская война, которая продлилась 44 дня и закончилась полным разгромом армии Армении и восстановлением территориальной целостности Азербайджана. При посредничестве Российской Федерации и лично президента Владимира Владимировича Путина было подписано трехстороннее Заявление в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, по которому те территории районов, прилегающих к бывшему Нагорно-Карабахскому региону, которые еще оставались под оккупацией, также были возвращены Азербайджану, а в регион были введены силы российского миротворческого контингента», – подчеркнул Ильхам Алиев.