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Предотвращена контрабанда более 8 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда более 8 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

9 октября в 21:30 в результате бдительности пограничного наряда пограничного отряда «Горадиз» пограничных войск Государственной пограничной службы вблизи села Газахлар Физулинского района, была предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.

В результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 8 кг 270 граммов марихуаны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Предотвращена контрабанда более 8 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

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