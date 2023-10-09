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Зеленский: Российские пропагандисты злорадствуют

Зеленский: Российские пропагандисты злорадствуют

Президент Украины Владимир Зеленский 9 октября провел совещание с руководителями ГУР и внешней разведки, а также дипломатами по ситуации в Израиле и на Ближнем Востоке. Об этом глава Украинского государства сообщил в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, это «имеет принципиальное значение не только для Украины, а для всей Европы».

«По имеющейся информации – очень четкой – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе, – подчеркнул президент. – Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видим, как иранские друзья Москвы вполне откровенно подставляют плечо тем, кто напал на Израиль. И все это – значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает».

Как указал Зеленский, «мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий».

«Мы знаем, как этой угрозе противодействовать. Готовим соответствующие шаги. А главное – защищаем необходимость максимального единства мира», – отметил президент Украины.

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