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Грузинская делегация почтила в Баку память шехидов (фото)

Грузинская делегация почтила в Баку память шехидов (фото)

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с генеральным секретарем парламента Грузии Кетеван Квиникадзе 9 октября посетила Аллею шехидов в Баку, почтив память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложила цветы на их могилы.

Согласно информации отдела печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, затем гости полюбовались столицей Азербайджана с самой высокой точки, им была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в нашей столице работах по благоустройству.

В ходе визита делегацию сопровождали заместитель руководителя аппарата Милли Меджлиса Рустам Махмудов и другие официальные лица.

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