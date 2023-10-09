Галузин: России неприятна риторика Армении

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Россия исходит из необходимости укрепления связей с Арменией, и тем неприятнее видеть шаги со стороны Еревана, которые обусловлены явно противоположной логикой.

Об этом заявил в интервью РБК замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Прежде всего я хотел бы отметить, что российская сторона всегда была и остается приверженной союзничеству и стратегическому партнерству с Арменией, тем договоренностям, которые существуют. Мы исходим из необходимости сохранять и укреплять те самые многовековые тесные связи между российским и армянским народами, которые очень многое дали обоим народам и обеим странам для их развития. И тем неприятнее видеть шаги со стороны официального Еревана, которые, на наш взгляд, обусловлены явно противоположной логикой, чем та, которую я вам попытался изложить», – сказал он.

По словам замминистра, налицо эскалация антироссийской риторики в высказываниях армянских официальных лиц, нагнетание недружественной информационной кампании в армянском медиапространстве. «Все это зиждется на абсолютно несостоятельном нарративе о том, будто бы Россия не помогла Армении, будто бы Россия не защитила армянское население Карабаха, – отметил Галузин. – Это такая лежащая на поверхности пропагандистская риторика, но надо ведь видеть глубинные причины и истоки тех событий, которые произошли 19-20 сентября».

Галузин также подчеркнул, что на том этапе, когда армянское руководство признавало Карабах частью Азербайджана, не было сказано ни слова о правах и безопасности карабахских армян. «В соответствующих документах, опубликованных Евросоюзом, об этом не сказано ничего. Ситуация кардинальным образом изменилась, и обвинять нас в том, что мы чего-то не выполнили, очень странно, – добавил он. – Надо вспомнить и о том, что до этого Россия и другие члены ОДКБ были готовы направить в Армению наблюдательную миссию ОДКБ, но, к сожалению, со стороны высшего армянского руководства мы получили отказ. Вместо этого в Армению была призвана наблюдательная миссия Евросоюза, которая никакой стабилизирующей роли не сыграла».