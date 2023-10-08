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СБ ООН за закрытыми дверями обсуждает ситуацию в Израиле и секторе Газа

СБ ООН за закрытыми дверями обсуждает ситуацию в Израиле и секторе Газа

Совет Безопасности ООН начал в закрытом режиме встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Обсуждения в закрытом режиме предоставляют сторонам более широкие возможности для дискуссий, чем открытые встречи с публичными заявлениями.

Как заявил перед началом встречи заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд, Соединенные Штаты ожидают, что все члены Совета Безопасности ООН осудят атаку ХАМАС на Израиль. При этом он отметил, что принятия официального заявления с осуждением не ожидается.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь перед началом встречи сообщил, что «Китай осуждает все атаки против гражданских лиц».

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