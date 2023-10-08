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Израиль перешел в состояние войны

Израиль перешел в состояние войны

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, следует из решения военно-политического блока о вводе в действие «пункта 40» Основного закона о правительстве. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Военно-политический кабинет вчера вечером одобрил состояние войны и, соответственно, начало крупных военных операций. Это соответствует статье 40 Основного закона правительства», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что война была навязана Израилю в результате террористической атаки из сектора Газа.

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