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В Египте полицейский открыл огонь по израильскими туристам (видео)

В Египте полицейский открыл огонь по израильскими туристам (видео)

В Александрии в результате стрельбы были убиты двое израильских туристов и гражданин Египта. Об этом сообщает телеканал Sky News — Arabia.

По данным телеканала, сотрудник местной полиции начал вести огонь по одной из групп туристов, приехавших из Израиля. Сейчас он задержан. В материале не говорится о количестве пострадавших. Комментариев от официальных представителей Израиля пока что не было.

Относительно количества жертв есть и другая версия. Информационная служба BNN сообщает о шести погибших туристах из Израиля в результате стрельбы, но эта информация не подтверждена. ВИДЕО – 18+.

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