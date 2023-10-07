В Баку рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль осудила широкомасштабные атаки на Израиль

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Мы решительно осуждаем сегодняшние нападения на Израиль с территории сектора Газа, которые сопровождались ракетными обстрелами, преднамеренно нацеленными на гражданские объекты, жилые районы и отдельных лиц.

Об этом говорится в заявлении Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль.

«Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль выражает соболезнование семьям и родственникам погибших в результате этих жестоких атак и желает выздоровления раненым.

В это трудное время мы находимся рядом с народом Израиля», – говорится в заявлении.