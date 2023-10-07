В Агстафе силы МЧС спасли ребенка, заблудившегося в лесу (видео)

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Трехлетний ребенок, пропавший вчера вечером в лесной местности Агстафинского района найден живым. Об этом сообщает МЧС Азербайджана.

Шестого октября вечером на «горячую линию» 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям АР поступила информация о пропаже ребенка 2020 года рождения в лесной местности, рядом с селом села Гёйчали.

На основании полученных данных была немедленно развернута поисково-спасательная операция. Были привлечены силы Службы спасения особого риска и Гянджинского регионального центра МЧС.

Поисковики со специально обученными собаками стали прочесывать участок по всему заданному периметру. К утру ребенок был найден.