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Первым поздравившим Путина с днем рождения стал Лукашенко

Первым поздравившим Путина с днем рождения стал Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко первым из коллег поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения. Телеграмма опубликована на сайте главы республики.

«Избранный Вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству. Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твердое отстаивание её интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание», – обратился к Путину Лукашенко.

Он заметил, что в Беларусь высоко ценят вносимый российским президентом вклад в укрепление всеобъемлющих связей двух стран и дальнейшее углубление межгосударственной интеграции. Лукашенко выразил уверенность в том, что их традиционно открытое и доверительное общение с Путиным будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнерства.

Белорусский лидер пожелал коллеге доброго здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, поддержки родных, близких и коллег в осуществлении намеченных целей в его многотрудной деятельности.

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