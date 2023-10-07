Байден настаивает на освобождении нобелевского лауреата из Южного Азербайджана

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Президент США Джо Байден призвал власти Ирана освободить правозащитницу из Южного Азербайджана Наргиз Мохаммади, которая была удостоена Нобелевской премии мира.

Об этом говорится в заявлении американского лидера, размещенном на сайте Белого дома.

«Я призываю правительство Ирана немедленно освободить ее и других борцов за гендерное равенство из заключения», – говорится в заявлении Байдена.

Байден добавил, что США намерены и далее требовать привлечения к ответственности тех представителей властей Ирана, которые несут ответственность за нарушения прав человека.

Отметим, что Наргиз Мохаммади 6 октября была удостоена Нобелевской премии мира 2023 года.