Байден настаивает на освобождении нобелевского лауреата из Южного Азербайджана

Президент США Джо Байден призвал власти Ирана освободить правозащитницу из Южного Азербайджана Наргиз Мохаммади, которая была удостоена Нобелевской премии мира.
Об этом говорится в заявлении американского лидера, размещенном на сайте Белого дома.
«Я призываю правительство Ирана немедленно освободить ее и других борцов за гендерное равенство из заключения», – говорится в заявлении Байдена.
Байден добавил, что США намерены и далее требовать привлечения к ответственности тех представителей властей Ирана, которые несут ответственность за нарушения прав человека.
Отметим, что Наргиз Мохаммади 6 октября была удостоена Нобелевской премии мира 2023 года.