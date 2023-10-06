Нашествие клопов сорвало занятия во французских школах

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Минобразования Франции приняло решение закрыть пять школ на юге, юго-востоке и востоке страны из-за нашествия клопов, сообщает газета Le Parisien.

В закрытых школах будут проводить мероприятия по борьбе с насекомыми, передает ТАСС. При этом ряд школ не стали полностью закрывать из-за постельных клопов, дети там продолжат учиться.

Глава Минздрава Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику из-за распространения клопов. Он указал на отсутствие связи между распространением насекомых и притоком мигрантов.