Ж/д линия от Восточного Зангезура в Нахчыван пройдет через Иран (фото) |
Баку призвал мир заставить Армению выдать карты минных полей |
Президент Алиев принял иранского министра: что известно |
Росмиротворцы сворачивают еще 3 наблюдательных поста в Карабахе |
СМИ: Пхеньян приступил к поставкам артиллерии России |
Баку осудил антиазербайджанское заявление председателя ОБСЕ |
Житель Тертерского района погиб, подорвавшись на мине |
Шахин Мустафаев: Сообщение с Нахчываном будет создано путем прохождения через Иран |
Армения опоздала на поезд. Окончательно! «Зангезурский коридор» сместился на территорию Ирана |
Главное Мир

Нашествие клопов сорвало занятия во французских школах

Нашествие клопов сорвало занятия во французских школах

Минобразования Франции приняло решение закрыть пять школ на юге, юго-востоке и востоке страны из-за нашествия клопов, сообщает газета Le Parisien.

В закрытых школах будут проводить мероприятия по борьбе с насекомыми, передает ТАСС. При этом ряд школ не стали полностью закрывать из-за постельных клопов, дети там продолжат учиться.

Глава Минздрава Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику из-за распространения клопов. Он указал на отсутствие связи между распространением насекомых и притоком мигрантов.

Теги:
Из этой рубрики
Группа мусульман пресекла акт исламофобии в Нидерландах (видео)
Мир

Группа мусульман пресекла акт исламофобии в Нидерландах (видео)

2023/10/06, 22:48
Нашествие клопов сорвало занятия во французских школах
Мир

Нашествие клопов сорвало занятия во французских школах

2023/10/06, 22:32
Зеленский: Важно выстоять эту зиму
Мир

Зеленский: Важно выстоять эту зиму

2023/10/06, 22:04
Власти Казахстана могут запретить хиджабы и никабы
Мир

Власти Казахстана могут запретить хиджабы и никабы

2023/10/06, 21:39
В Ереване отрицают просьбу о бесплатных поставках нефтепродуктов (обновлено)
Мир

В Ереване отрицают просьбу о бесплатных поставках нефтепродуктов (обновлено)

2023/10/06, 20:58
В Армении арестован командир воинской части
Мир

В Армении арестован командир воинской части

2023/10/06, 20:38
Турция уничтожает в Сирии инфраструктуру США в ответ на уничтожение своего дрона (видео)
Мир

Турция уничтожает в Сирии инфраструктуру США в ответ на уничтожение своего дрона (видео)

2023/10/06, 20:29
Байден планирует в ноябре встретиться с Си в США
Мир

Байден планирует в ноябре встретиться с Си в США

2023/10/06, 17:48
Орбан: ЕС "изнасиловал" Венгрию и Польшу
Мир

Орбан: ЕС «изнасиловал» Венгрию и Польшу

2023/10/06, 17:32