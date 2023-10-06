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Зеленский: Важно выстоять эту зиму

Зеленский: Важно выстоять эту зиму

Этой зимой российские войска будут снова пытаться разрушить украинскую энергетическую сеть. Но украинцам важно выстоять этот зимний период. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, сегодняшнее российское руководство постоянно повторяет свои ошибки.

«И когда у них не получается, они думают, что якобы сделали мало зла, чтобы получилось. Такая сумасшедшая логика. Но мы должны это учесть. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мнение, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту», – подчеркнул он.

Президент отметил, что украинские власти полностью осознают опасность, которая ждет Украину впереди, но важно выстоять эту зиму.

«Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы. На следующей неделе зафиксируем текущее состояние подготовки к зиме в регионах», – добавил Зеленский.

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