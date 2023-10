Бакинский раввин в очередной раз призвал евреев покинуть Армению (видео)

Несколько недель назад я предупреждал, что пребывание в Армении опасно для евреев. Министерство диаспоры в Израиле дважды указывало в прошлом месяце на вероятность насилия в отношении евреев.

Об этом заявил раввин Замир Исаев в своем обращении, комментируя нападение на синагогу в Ереване.

Он рассказал, что к этому инциденту привела антисемитская и антиизраильская риторика армянских официальных лиц и общественных деятелей, вновь призвав своих соотечественников покинуть Армению.

A few weeks ago I warned that staying in Armenia is dangerous for Jews. Israel’s Minisry of Diaspora raised the possibility of violence against Jews twice during last month. The reason is Israel’s close relations with Azerbaijan, and also the fact that we, rabbis, oppose the… pic.twitter.com/8P46yHSIsa

