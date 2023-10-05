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Хикмет Гаджиев о причине отказа Азербайджана от участия во встрече в Гранаде

Хикмет Гаджиев о причине отказа Азербайджана от участия во встрече в Гранаде

«Азербайджан поддерживает трехсторонний брюссельский процесс в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении с участием президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, и региональную повестку мира, и в этом смысле именно Азербайджан является автором многих мирных инициатив, включая мирный договор.

Об этом на своей странице в соцсети «X» написал  помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Из-за предвзятых действий Франции и политики милитаризации, которые серьезно подрывают региональный мир и стабильность на Южном Кавказе и ставят под угрозу общую политику Европейского Союза в отношении региона, и, несмотря на настойчивые требования официального Баку, из-за несогласия на участие Турции, как региональной страны, в пятисторонней встрече Азербайджан принял решение не участвовать во встрече в Гранаде. Мы также поддержали участие Испании в качестве принимающей страны в этом формате. В некоторых международных СМИ некорректно преподносят это как отказ Азербайджана от переговоров с Арменией.

Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в ближайшее время в формате Евросоюза, Азербайджана и Армении.

В то же время Азербайджан поддерживает прямой и двусторонний диалог и переговоры по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирному договору.

Пользуюсь случаем, хочу поздравить наших коллег и друзей из Испании с успешной организацией встречи Европейского политического сообщества в Гранаде и поблагодарить их за намерение внести свой вклад в армяно-азербайджанский диалог в качестве принимающей страны», – написал Гаджиев.

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