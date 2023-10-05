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Politico: ЕС не станет вводить санкции против Баку

Politico: ЕС не станет вводить санкции против Баку

Евросоюз вряд ли введет санкции против Баку из-за обострения в Карабахе, так как зависит от поставок природного газа из Азербайджана. Такое мнение выразила газета Politico.

Издание приводит слова проармянского председателя подкомитета по обороне Европарламента Натали Луазо, которая вместе с 60 евродепутатами направила главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю запрос, какие санкции будут введены против Азербайджана.

«По-настоящему остро вопрос стоит на уровне стран – участниц ЕС: Венгрия очень близка России, Турции и Азербайджану, но есть еще и такие государства, как Австрия, Болгария и Румыния, которые зависят от азербайджанского газа. Есть также страны, подобные Италии, которая надеется получить лицензию для своей нефтяной компании», – пожаловалась французский законодатель.

Баку может в будущем играть еще более важную роль в энергетической стратегии сообщества из-за близости к Туркменистана, которая занимает четвертое место в мире по запасам ПГ, считает газета. Европейские и американские компании, как отмечает Politico, уже ведут переговоры о строительстве инфраструктуры для транзита газа через Азербайджан.

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