Армянская лоббистка Юри Ким лишилась должности

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Армянская лоббистка Юри Ким лишилась должности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру бывшего координатора санкционной политики Госдепартамента Джеймса О’Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Он будет курировать, в частности, вопросы, касающиеся отношений с Россией. Пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии до конца марта занимала Карен Донфрид. В последние месяцы и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии была Юри Ким.