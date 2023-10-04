Париж толкает Армению на смертельную авантюру

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В Армении — очередной повод для «радости сквозь слезы». В Ереван приехала глава МИДа Франции Катрин Колонна — утешать «сестричку» после разгрома хунты в Ханкенди. Она уже щедро раздает обещания: 12 с половиной миллионов € на помощь «беженцам», готовность в будущем подписать соглашение о поставках военной техники, распространить на Ереван механизм гражданской защиты, усилить мандат миссии европейских наблюдателей, открыть консульство в «Сюнике»… Словом, льет бальзам на душу и на уши принимающей стороне.

Отправить во Францию на лечение пострадавших при взрыве на автозаправке в Ханкенди – вполне понятный гуманитарный жест. Помочь «беженцам» – как бы тоже, особенно если не замечать непробиваемого равнодушия Франции к трагедии азербайджанских беженцев. Но поставка военной техники Армении до подписания мирного договора с Азербайджаном – это уже открытое раздувание конфликта по новому кругу.

Конечно, пока не известны ни масштаб, ни номенклатура этих поставок, судить о реальных рисках вряд ли возможно. И есть сомнения, готова ли Франция преподнести Пашиняну на тарелочке с сине-бело-красной каемочкой оружия на несколько миллиардов долларов, чтобы довести армянскую армию хотя бы до состояния на 26 сентября 2020 года. Тут нужны финансовые и военные ресурсы, а с ними у Парижа, судя по социальным протестам во Франции и серии провалов в Африке, ещё «напряженка». Так что самое логичное — это «пипеточные» поставки, которые вполне годятся для селфи, но изменить баланс сил между Азербайджаном и Арменией не могут.

Наконец, нет и ясности, когда именно эти поставки последуют. Катрин Колонна выразилась весьма уклончиво: «Франция дала свое согласие на подписание в будущем соглашения, которое даст возможность предоставить военную технику Армении, чтобы она могла обеспечивать свою безопасность. Более подробно об этом я говорить пока не могу».

В Евросоюзе действует строгое эмбарго на поставки оружия в страны, затронутые конфликтами. Теоретически обойти его можно с помощью механизма гражданской защиты, который Колонна как бы обещает распространить и на Армению. Но для этого нужно коллегиальное решение ЕС. К тому же Молдова официально подала заявку на членство в Евросоюзе, а Армения по-прежнему входит в ЕАЭС и ОДКБ. Возможно, в Париже впечатлились как бы прозападной риторикой Пашиняна, но разделят ли этот оптимизм с армянским акцентом остальные?

Однако даже только обещанное французское оружие уже может привести к реальной крови. В Ереване, где и так «любят ушами», вполне могут решить: «Ура! За нами Франция! Вот сейчас мы покажем этим кочевникам…» От планов реванша в Армении отказались по крайней мере не все.

Для Азербайджана это создает проблемы, но не является смертельной угрозой. А вот для самой Армении новая военная авантюра будет заведомым самоубийством. Воевать за нее Франция не будет – в Париже заявили об этом совершенно открыто. А тогда уже у Никола Пашиняна появятся реальные шансы войти в Книгу рекордов Гиннеса по количеству развязанных и проигранных войн: бои в Товузе, 44-дневная война, озеро Гарагель, бои у Истису, разгром хунты…

Возможно, на бытовом уровне выглядит очень мило, если кто-то подбирает на улице собачку или кошку с перебитой лапкой и старается её выхаживать, но когда по тому же принципу выбирают союзников в большой политике, да ещё к тому же эти «союзнички» поплатились за собственную агрессивность…

А тем временем в Баку продолжает работу 74-й Международный астронавтический конгресс. В 2030 году Азербайджан планирует отправку своей миссии на Луну и Марс, а пока в сотрудничестве с израильскими специалистами строит свой спутник AzerSky.

«В другой жизни» за этим конгрессом с воодушевлением следили бы в экономической секции посольства Франции в Баку. Ведь первые азербайджанские спутники водили на орбиту французский ракеты с французского космодрома в Гвиане. Увы, французская дипломатия сделала всё, чтобы космические контракты пролетели мимо. Вот уж вправду – как фанера над Парижем.

Нурани, обозреватель