Гаджизаде отреагировал на заявление посла Финляндии

Руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил в соцсети Х на утверждения посла Финляндии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре, являющейся также послом и в других странах Южного Кавказа, Кирсти Наринен.

«Армения совершила многочисленные зверства против азербайджанцев, в то время как Азербайджан никогда не нападал на гражданское население армянского происхождения, наоборот, обеспечил безопасную среду для их реинтеграции. Закрывать глаза на заявления Организации Объединенных Наций, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Международного комитета Красного Креста, Верховного комиссара ООН по делам беженцев о том, что Азербайджан не выселяет силой армян, – не что иное, как лицемерие», – говорится в сообщении.

Ранее Кирсти Наринен заявила, что армянские жители Карабахского региона Азербайджана якобы покинули регион не добровольно, а столкнулись со «страхом насилия».

🇦🇲 committed numerous atrocities agnst Azerbaijanis, while 🇦🇿 never targeted Armenian civils, instead ensuring safe environ for their reintegration. Turning a blind eye to the fact confirmed @UN, @UNOCHA, @ICRC, @Refugees that 🇦🇿 did not force 🇦🇲ns out is nothing but a hypocrisy. https://t.co/udAWabYCOS

