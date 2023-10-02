Германия объявила о передаче Украине новой партии военной помощи |
США призывают Баку и Ереван к возобновлению мирных переговоров |
Миссия ООН отрицает ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре в Карабахе, и жалобы армян |
Российско-азербайджанский патруль подвергся в Ханкенди обстрелу |
Армяне обстреляли наши позиции в Кяльбаджаре и ударили по ним боевыми дронами |
Лавров: Решение о принадлежности Карабаха Азербайджану принималось с участием Пашиняна (видео) |
Азербайджан может примкнуть к покорителям Луны и Марса |
Иран надеется на возобновление работы азербайджанского посольства в Тегеране |
Маск стал победителем в номинации Астронавтического конгресса в Баку |
Главное Общество

Миссия ООН отрицает ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре в Карабахе, и жалобы армян

Миссия ООН отрицает ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре в Карабахе, и жалобы армян

Посетившая Карабах миссия ООН опубликовала итоговое заявление.

По сообщению миссии, в городе, который она посетила, не зарегистрировано ущерба гражданской общественной инфраструктуры, в том числе больницам, школам и жилым домам, а также культурным и религиозным структурам.

Миссию возглавила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

В команду также вошли директор Координационного отдела Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингем, а также представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Агентства ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения, а также Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Офиса резидента-координатора ООН и технической группы из Департамента безопасности ООН.

Миссия, выехав из Агдама, побывала в городе Ханкенди, где состоялась встреча с местным населением и соответствующими сторонами, а также ознакомилась с состоянием учреждений здравоохранения и образования.

Они не зафиксировали повреждений гражданской общественной инфраструктуры, включая больницы, школы и жилые здания, а также культурные и религиозные сооружения. Миссия отметила, что правительство Азербайджанской Республики готовится к восстановлению в городе медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг. Миссия отметила, что в городе нет действующих магазинов.

Отмечается, что в городе осталось очень мало местных жителей. Отмечено, что в Карабахском регионе осталось от 50 до 1000 этнических армян.

Миссия озабочена внезапным уходом местных жителей из своих домов и страданиями, вызванными этим. Миссия не получала каких-либо обращений ни от опрошенных местных жителей, ни от собеседников о случаях насилия в отношении мирного населения после последнего прекращения огня.

Теги:
Из этой рубрики
В Бабеке ведется строительство "Парка шехидов" (фото)
Общество

В Бабеке ведется строительство «Парка шехидов» (фото)

2023/10/02, 21:59
Азербайджан передал МККК тела, оставленные армянами в Ханкенди
Общество

Азербайджан передал МККК тела, оставленные армянами в Ханкенди

2023/10/02, 21:20
Президент Алиев посетил выставку, открытую в рамках Международного астронавтического конгресса (фото)
Общество

Президент Алиев посетил выставку, открытую в рамках Международного астронавтического конгресса (фото)

2023/10/02, 21:07
Миссия ООН отрицает ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре в Карабахе, и жалобы армян
Общество

Миссия ООН отрицает ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре в Карабахе, и жалобы армян

2023/10/02, 20:56
"Для нас география означает возможность". Полный текст сегодняшнего выступления президента Алиева (видео)
Общество

«Для нас география означает возможность». Полный текст сегодняшнего выступления президента Алиева (видео)

2023/10/02, 20:51
7 армян запросили гражданство Азербайджана
Общество

7 армян запросили гражданство Азербайджана

2023/10/02, 20:43
Украинские дети проходят реабилитацию в Азербайджане (фото)
Общество

Украинские дети проходят реабилитацию в Азербайджане (фото)

2023/10/02, 20:39
Байрамов констатировал завершение разоружения армянских НВФ
Общество

Байрамов констатировал завершение разоружения армянских НВФ

2023/10/02, 19:33
Азербайджанские врачи помогли Майтарчяну в Ханкенди (видео)
Общество

Азербайджанские врачи помогли Майтарчяну в Ханкенди (видео)

2023/10/02, 18:35