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МИД Казахстана сообщил, что Астана ведет реестр негативно высказывающихся о стране лиц

МИД Казахстана сообщил, что Астана ведет реестр негативно высказывающихся о стране лиц

Власти Казахстана ведут список лиц, которые негативно высказываются о республике, заявил официальный представитель казахского МИДа Айбек Смадияров на брифинге.

«Естественно, мы этот список ведем, это рабочий список, и мы его разглашать не будем», – ответил Смадияров на вопрос о том, ведет ли МИД такой реестр с начала войны между Россией и Украиной.

Представитель МИДа уточнил, что для попавших в список лиц закрывается въезд в республику.

У Казахстана и России добрососедские отношения, страны работают как стратегические государства, добавил Смадияров.

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