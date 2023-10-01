Байден настаивает на одобрении помощи США для Украины

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Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Конгресс одобрит необходимую Украине американскую помощь после того, как проект финансирования правительства на 45 дней был им подписан без средств для ВСУ.

«Я хочу заверить американских союзников, а также народ США и Украины, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку, мы не отступим», — заявил Байден перед журналистами в Белом доме.

По его словам, большинство политиков от Республиканской и Демократической партий в обеих палатах Конгресса выступают за помощь Украине. Президент США анонсировал отдельное голосование по данному вопросу. Он обратился к друзьям-республиканцам с просьбой «сдержать своё слово о поддержке Украины» и проголосовать правильно. Он призвал конгрессменов «прекратить играть в игры и сделать это».