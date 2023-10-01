Французскую полицию обвинили в расовой дискриминации

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Высший административный орган Франции провел знаковое слушание по обвинениям в систематической дискриминации при проверке личности французской полицией, сообщает The Associated Press.

Жертвы добиваются не денег, а решения суда, призванного провести глубокие реформы в правоохранительных органах, чтобы положить конец расовому профилированию.

Местные общественные организации и международные правозащитные группы утверждают, что французская полиция ориентируется на чернокожих и лиц арабского происхождения, выбирая, кого останавливать и проверять. Они подали первый во Франции коллективный иск против полиции в 2021 году, в настоящее время дело поступило в Государственный совет.

В свою очередь правительство отрицает систематическую дискриминацию со стороны полиции и заявляет, что сотрудники полиции все чаще становятся жертвами насилия.

Ожидается, что решение будет принято в ближайшие недели.