Азербайджанский военнослужащий погиб в результате выстрела армянского снайпера |
Армянские радикалы напали на сотрудников посольства Турции в США. Анкара жестко отреагировала (видео) |
Сепаратист Давид Бабаян задержан |
Гафарова отреагировала на провокацию Симоняна |
Участники форума в Зангилане ознакомились с генпланом города (фото) |
При нападении армян на посольство Азербайджана в Ливане пострадали 25 полицейских (фото) |
Предложение турецкого депутата об открытии Зангезурского коридора включено в повестку ПА НАТО |
В Армении задумались об отключении российских телеканалов |
Миссия ООН прибудет в Карабахский регион Азербайджана в ближайшие выходные |
Главное Мир

Боррель: более 27 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку в ЕС

Боррель: более 27 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку в ЕС

В странах Евросоюза проводят большую работу по военной подготовке. Уже более 27 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в рамках тренировочной миссии. Об этом заявил глава европейской службы внешних связей Жозеп Боррель.

«Мы продолжаем финансировать поставки современной военной техники в соответствии с приоритетами, определенными Украиной. Также мы проводим довольно большую работу по военной подготовке. На данный момент мы подготовили более 27 тысяч украинских солдат», — передает слова Борреля «Интерфакс-Украина».

По словам главы европейской службы, ЕС увеличил целевой показатель подготовки военных ВСУ до 40 тысяч. Кроме того, военных Украины также обучают представители США и НАТО. Он дополнил, что, исходя из утекших в интернет документов Пентагона, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс подготавливали девять из 12 бригад ВСУ, которые планировалось использовать в контрнаступлении.

Теги:
Из этой рубрики
Боррель: более 27 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку в ЕС
Мир

Боррель: более 27 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку в ЕС

2023/10/01, 01:03
Французские и украинские военно-промышленные компании заключили 16 соглашений
Мир

Французские и украинские военно-промышленные компании заключили 16 соглашений

2023/10/01, 00:33
Франция изучает потребности Армении в сфере обороны
Мир

Франция изучает потребности Армении в сфере обороны

2023/09/30, 23:59
Конгрессмены США утвердили проект финансирования правительства без помощи Украине
Мир

Конгрессмены США утвердили проект финансирования правительства без помощи Украине

2023/09/30, 23:28
Россия разбомбила 37 военных заводов Украины за время войны
Мир

Россия разбомбила 37 военных заводов Украины за время войны

2023/09/30, 22:13
В Украине взорвался нефтепровод, есть пострадавшие
Мир

В Украине взорвался нефтепровод, есть пострадавшие

2023/09/30, 21:17
Китай сократил продажи беспилотников и их комплектующих Украине
Мир

Китай сократил продажи беспилотников и их комплектующих Украине

2023/09/30, 21:06
В Армении задумались над отключением российских каналов
Мир

В Армении задумались над отключением российских каналов

2023/09/30, 20:48
Производитель БПЛА Bayraktar планирует за 1,5 года достроить завод в Украине
Мир

Производитель БПЛА Bayraktar планирует за 1,5 года достроить завод в Украине

2023/09/30, 14:10