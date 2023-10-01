Французские и украинские военно-промышленные компании заключили 16 соглашений

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Французские и украинские военно-промышленные компании во время визита министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню в Киев заключили 16 соглашений. Ведомство на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) раскрыло некоторые детали подписанных договоров.

Французская компания Nexter поставит Киеву дополнительные самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и поможет с их обслуживанием на территории Украины. «6 Caesar будут направлены Nexter в дополнение к 18 установкам, переданным французской армией, и 12 САУ, которые Украина приобрела у компании напрямую», – говорится в сообщении. Отмечается, что Nexter также подписала соглашение с украинской компанией, название которой не приводится, «об обеспечении поддержания в рабочем состоянии САУ Caesar и легких колесных танков AMX-10 RC в Украине». Также было заключен договор об «установке вооружения на транспортные средства Вооруженных сил Украины на территории страны».

Производитель бронетехники Arquus обязался оказывать поддержку в обслуживании бронетранспортеров (БТР), которые Париж поставил Киеву, «в том числе за счет местного производства запасных частей». Также планируется рассмотреть возможность заключения партнерского соглашения «с целью производства БТР на Украине».

Компания по разработке программного обеспечения Vistory примет участие в разработке мобильных комплексов, «позволяющих производить запасные части» в рамках «театра военных действий».

Отмечается, что Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) при министерстве ВС Франции и Объединение французских предприятий, работающих в области наземной и воздушной обороны, подписали соглашения с Киевом о развитии сотрудничества в области вооружений.

Delair, выпускающая беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которая ранее уже направила Украине 150 дронов, «подписала контракт на поставку дополнительных БПЛА, а также соглашение о техническом обслуживании уже поставленных беспилотников».

Кроме того, договоры с украинской стороной о совместной разработке дронов с перспективой их местного производства подписали промышленная группа Thales, разрабатывающая информационные системы для авиакосмического и военного применения, и компания Turgis et Gaillard, занимающаяся разработкой оборудования для авиационной отрасли.