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Армянские радикалы напали на сотрудников посольства Турции в США. Анкара жестко отреагировала (видео)

Армянские радикалы напали на сотрудников посольства Турции в США. Анкара жестко отреагировала (видео)

МИД Турции отреагировал на провокацию армянских радикальных группировок во время проведения конференции в Лос-Анджелесе, посвящённой теме турецкой публичной дипломатии.

В ведомстве напомнили, что участники конференции, организованной школой коммуникации и журналистики USC Annenberg при Университете Южной Калифорнии и Институтом Юнуса Эмре (YEE) 29 сентября, подверглись словесным нападкам со стороны радикальных армян.

В МИД отметили, что бюро дипломатической безопасности США и Департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) приняли необходимые меры и пресекли провокацию на территории университета.

«Вызывает обеспокоенность, что язык ненависти радикальных группировок диаспоры в отношении нашей страны и Азербайджана, а в последнее время и в отношении правительства Армении и мирного процесса в регионе, превратился в насильственные действия», – говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что в связи с инцидентом будет инициирован юридический процесс.

« Данный инцидент в очередной раз показал, что искажение исторических событий по узким и региональным политическим мотивам, а также заявления, сделанные в угоду экстремистским группировкам, способствуют радикализации, разжиганию ненависти и насилию», – цитирует заявление Anadolu.

Полиция США пресекла провокацию армян во время конференции «Роль публичной дипломатии во внешней политике Турции», проходившей 29 сентября в Лос-Анджелесе.

В начале мероприятия полиция вывела из зала протестующего, выступившего с оскорблениями в адрес Азербайджана, Турции и организаторов мероприятия.

Кроме того, группа из 11 студентов начала протестовать во время выступления посла Турции Хасана Мурата Мерджана.

После окончания конференции участники программы подверглись физическим и словесным нападкам со стороны армянских радикальных группировок уже на улице.

 

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