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УВКБ ООН: Нет информации о плохом обращении с покидающими Карабах армянами

УВКБ ООН: Нет информации о плохом обращении с покидающими Карабах армянами

Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ) по делам беженцев заявило, что информации о плохом обращении с армянами, покидающими Карабах, не поступало, и за неделю число покинувших составило примерно 89 тыс. человек.

Об этом заявила на пресс-конференции представитель УВКБ ООН в Армении Кавита Белани.

Он отметила, что Управление по делам беженцев глубоко обеспокоено быстро меняющейся гуманитарной ситуацией в Армении, и менее чем за неделю в Армению прибыло более 88 700 беженцев.

Отвечая на вопрос агентства «Анадолу», Белани сказала, что плохого обращения с беженцами зарегистрировано не было:

«Случаев плохого обращения не зарегистрировано. Долгий и утомительный путь, заторы на дороге- это тяжело для людей. Информации о том, что они подвергались какому-либо давлению, ни от кого не поступало».

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