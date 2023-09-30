УВКБ ООН: Нет информации о плохом обращении с покидающими Карабах армянами

Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ) по делам беженцев заявило, что информации о плохом обращении с армянами, покидающими Карабах, не поступало, и за неделю число покинувших составило примерно 89 тыс. человек.
Об этом заявила на пресс-конференции представитель УВКБ ООН в Армении Кавита Белани.
Он отметила, что Управление по делам беженцев глубоко обеспокоено быстро меняющейся гуманитарной ситуацией в Армении, и менее чем за неделю в Армению прибыло более 88 700 беженцев.
Отвечая на вопрос агентства «Анадолу», Белани сказала, что плохого обращения с беженцами зарегистрировано не было:
«Случаев плохого обращения не зарегистрировано. Долгий и утомительный путь, заторы на дороге- это тяжело для людей. Информации о том, что они подвергались какому-либо давлению, ни от кого не поступало».