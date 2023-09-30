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Евросоюз запускает трансграничный углеродный налог

Евросоюз запускает трансграничный углеродный налог

Евросоюз с 1 октября запускает трансграничный углеродный налог. Пока механизм будет работать в тестовом режиме. Но первый шаг сделан, теперь за ввоз продукции, которую ЕС счел «грязной», придется платить пошлины, сообщают СМИ.

Пока платить углеродный налог не придется, от производителей «грязной» продукции потребуют предоставлять только отчетность. До конца 2025 года евробюрократы будут собирать данные и дорабатывать систему сбора пошлин. Ну, а потом извольте раскошелиться на специальные сертификаты, стоимость которых будет рассчитываться исходя из средней цены за одну тонну СО2-эквивалента на европейском углеродном рынке.

Идея торговать некими углеродными единицами постепенно внедряется в мировую экономику. Так, на этой неделе в Индонезии открыли первую биржу для торговли квотами на выбросы парниковых газов. Торги открылись 26 сентября пятнадцатью сделками. Распродали 459 тысяч тонн СО2-эквивалента. За первый день торгов его курс вырос с 4,5 долларов примерно до 5 долларов США.

 

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