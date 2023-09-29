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Во Франции расследуют операции Арно и Саркисова

Во Франции расследуют операции Арно и Саркисова

Прокуратура Парижа подтвердила расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова, передает Reuters.

Прокуратора подтвердила начало предварительного расследования, что во Франции не обязательно подразумевает противоправные действия со стороны заинтересованных лиц, к которым применяется презумпция невиновности.

Le Monde со ссылкой на подразделение финансовой разведки Tracfin сообщила, что Саркисов приобрел недвижимость на роскошном альпийском курорте посредством сделки, в рамках которой Арно через одну из своих компаний предоставил кредит.

Газета со ссылкой на источник, близкий к Арно, сообщила, что сделка была проведена в полном соответствии с французским законодательством.

Прокуратура Парижа сообщила, что предварительное расследование ведется с 2022 года, и подтвердила, что к нему приложены сделки с участием Арно и Саркисова. В ведомстве заявили, что не будут давать никаких дальнейших комментариев по поводу продолжающегося расследования.

Le Monde сообщила, что расследование сосредоточено на покупке более дюжины квартир на горнолыжном курорте Куршевель, где конгломерат недвижимости Арно LVMH и связанные с ним холдинговые структуры владеют несколькими крупными объектами недвижимости.

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