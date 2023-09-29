«Я завершу войну в Украине в течение 100 дней»

718 Просмотров

Роберт Кеннеди – младший, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2024 года, намерен положить конец войне в Украине за 100 дней в случае избрания на высший государственный пост. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети X (ранее Twitter).

«Журнал истеблишмента Foreign Relations сигнализирует о следующем этапе эскалации войны в Украине: размещении военных советников США на местах. Они забыли, как мы ввязались во Вьетнам? Но на этот раз противник – не Вьетконг. Это Россия, обладающая ядерным оружием», – отметил политик. «В течение 100 дней моего президентского срока эта война закончится. Причем на лучших условиях, чем кто-либо мог обоснованно ожидать», – утверждает он.