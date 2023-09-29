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Алиев: На восстановление освобожденных территорий потрачено 7 млрд. долларов

Алиев: На восстановление освобожденных территорий потрачено 7 млрд. долларов

С момента окончания Второй Карабахской войны и по сей день на восстановление освобожденных территорий из азербайджанского бюджета было потрачено 7 млрд долларов. Минимальный бюджет, который мы планируем на следующий год и который скоро будет обсуждаться в нашем парламенте, составляет 2,4 млрд доллара.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Глава государства подчеркнул, что все эти проекты Азербайджан реализует за свой счет. «Мы не получали никакой финансовой помощи, никакой поддержки, кроме как от двух братских стран — Узбекистана и Казахстана», – отметил Президент Ильхам Алиев, напомнив, что Узбекистан построил на освобожденных территориях среднюю школу, а Казахстан строит Центр творческого развития для детей имени Курмангазы.

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