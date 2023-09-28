«Выполняйте свои обязательства!» В ООН прозвучал призыв к Армении (фото)

685 Просмотров

Призываю Армению выполнить свои обязательства в рамках соответствующего международного права.

Об этом говорится в заявлении президента 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянного представителя Тринидад и Тобаго при всемирной организации Дэнниса Френсиса.

До сведения главы 78-й сессии Генассамблеи ООН было доведено, что Азербайджан столкнулся с гуманитарной катастрофой из-за того, что армянская сторона отказывается предоставлять точные карты минных полей. Было отмечено, что эти территории считаются одними из самых загрязненных регионов в мире. Также было констатировано, что за 30-летний период оккупации азербайджанских земель Армения установила там около миллиона единиц мин. С ноября 2020 года из-за взрывов мин погибло более 300 азербайджанских гражданских лиц, включая двух журналистов, свыше 6 000 человек получили ранения.

В ответ Д.Френсис озвучил обеспокоенность в связи с минной угрозой, созданной Арменией в регионе.

«Ситуация, которую вы описываете, вызывает серьезную обеспокоенность. Международное право определяет, что определенные виды оружия не должны использоваться в конфликтах. Я призываю Армению выполнить свои обязательства в рамках соответствующего международного права», – приводит «Репорт его слова».