Кадры с территории взрыва на заправочной станции вблизи Ханкенди

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Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают поисково-спасательные работы на месте взрыва и пожара на заправочной станции вблизи города Ханкенди.

Пожар на автозаправочной станции вблизи азербайджанского города Ханкенди в кратчайшие сроки был ликвидирован силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), передает Азертадж.

Отметим, что на днях для проведения поисково-спасательных и других необходимых мер безопасности на место происшествия были направлены 10 автомобилей МЧС и 50 человек личного состава.