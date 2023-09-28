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Представители роспропаганды получают в «подарок» свиные головы

Представители роспропаганды получают в «подарок» свиные головы

Пророссийские политологи, военные эксперты и журналисты стали находить у дверей своих квартир свиные головы.

Первый такой случай произошел 19 сентября с военным экспертом Константином Сивковым. Он вернулся из отпуска и обнаружил свиную голову, которая лежала в коридоре прямо у дверей его квартиры.

«Потом мне позвонили и сказали, что это связано с тем, что я неправильно веду себя в информационном пространстве. Они стали требовать от меня, чтобы я отказался от поддержки действий президента России, отказался от поддержки специальной военной операции и наших Вооруженных сил», — рассказал Сивков «РИА Новости».

По его словам, ему угрожали убийством, которое может произойти «в любой момент». После разговора с незнакомцем Сивков обратился в полицию, но не стал выступать с публичными заявлениями. При этом ход расследования он комментировать отказался, сославшись на тайну следствия.

Также 19 сентября курьер доставил свиную голову фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко, пишет телеграм-канал «112». При обыске у доставщика обнаружили еще четыре пакета со свиными головами. Однако других подробностей не сообщается.

Третий случай с подброшенным свиным рылом произошел 26 сентября — голову в черном пакете нашел под своей дверью политический обозреватель «РИА Новости» и политтехнолог Тимофей Сергейцев.

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