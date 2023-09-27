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Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор

Состоялись переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Карабаха, включая вопросы оказания гуманитарного содействия армянскому населению азербайджанского региона. Об этом сообщает МИД РФ.

Кроме того, министры обсудили меры по реализации трёхсторонних договорённостей, касающихся разработки мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Стороны условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

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