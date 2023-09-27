Президент Алиев принял Саманту Пауэр, Луи Боно и Юри Ким

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27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя президента США, главу Агентства по международному развитию США (USAID) Саманту Пауэр, помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно. Об этом сообщает «Азертадж».

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации, сложившейся в результате антитеррористических мероприятий, осуществленных Азербайджаном в Карабахском регионе.

Сообщив о конфискации сотен единиц военной техники, оружия и боеприпасов, военного снаряжения, президент Азербайджана отметил, что аккредитованные в нашей стране военные представители зарубежных стран и представитель Офиса резидента-координатора ООН провели осмотр собранного оружия и военной техники.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в настоящее время осуществляются процесс разоружения незаконных армянских вооруженных сил и вывод их с территории Азербайджана.

Президент Азербайджана сказал, что в ходе антитеррористических мероприятий гражданское население не пострадало, целью являлись только незаконные армянские вооруженные формирования и военные объекты.

Коснувшись прав проживающих в Карабахском регионе армянских жителей, президент Ильхам Алиев отметил, что их права, как и права других живущих в Азербайджане этнических меньшинств, будут обеспечены в рамках законодательства страны и международных обязательств.

Глава государства сообщил, что между представителями Азербайджана и представителями армянских жителей Карабаха ведется диалог по вопросам реинтеграции.

Подчеркнув проведение на территории работ по восстановлению инфраструктуры, президент Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан отправляет гуманитарную помощь армянским жителям, осуществляется также сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста в области оказания помощи.

Глава государства отметил, что официальный Баку готов организовать в ближайшее время поездку аккредитованного в нашей стране Офиса резидента-координатора ООН в Карабахский регион Азербайджана.

В ходе беседы была подчеркнута важность обеспечения стабильности в регионе и диалога с местными армянами.