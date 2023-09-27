Майкл Дюран: Это добровольный исход армян, а не этническая чистка

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Нет никаких свидетельств того, что азербайджанцы вытесняют армян из Карабаха.

Об этом директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкл Доран написал в социальной сети «Х».

«Это добровольный исход армян, а не этническая чистка. Этнические чистки – это то, что армяне провели во время Первой Карабахской войны, убивая детей и стариков. Хорошая попытка добиться моральной эквивалентности, но она не сработает», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом было неизбежным с того момента, как Азербайджан выиграл войну в ноябре 2020 года: «Международное право и, что более важно, основные игроки – США, Россия, Турция – считают Карабах азербайджанским».