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Большое возвращение коснется и азербайджанского населения Ханкенди

Большое возвращение коснется и азербайджанского населения Ханкенди

Обсуждена подготовка к возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев из Ханкенди.

26 сентября председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой азербайджанцев, которые тридцать два назад стали вынужденными переселенцами из города Ханкенди.

Отмечено, что в сложившейся ситуации скоро Большое возвращение коснется и азербайджанского населения Ханкенди, ставшего вынужденными переселенцами.

Подчеркнуто, что ведется целенаправленная работа по ускоренной реализации мероприятий по программе Большого возвращения, вынужденные переселенцы поэтапно возвращаются в родные края. Не за горами день, когда к этому процессу присоединятся и вынужденные переселенцы из Ханкенди.

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