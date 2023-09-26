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«Монтинский» армянин винит Горбачева во вражде с азербайджанцами (видео)

"Монтинский" армянин винит Горбачева во вражде с азербайджанцами (видео)

Считаю, что Михаил Горбачев стал причиной вражды между двумя народами. Об этом Report сказал житель Карабаха армянского происхождения Слава Усебян.

С.Усебян сказал, что у него всегда были хорошие отношения с азербайджанцами, вместе делили хлеб-соль: «Я жил в Ханкенди, а также в Баку. Среднюю школу окончил в Баку. Жил в поселке «Монтина». С азербайджанцами делили хлеб-соль, у нас были очень хорошие отношения. Дай Бог, это все возобновится. Я покинул Ханкенди, оставив там два дома. Работал заместителем начальника в управлении пожарной охраны. Я до сих пор храню фотографии со своими друзьями из Баку. Армяне думают, что меня тут задержали. Однако я прошел очень спокойно, без какого-либо давления».

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