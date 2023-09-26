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Казахстан пока не намерен покидать ОДКБ

Казахстан пока не намерен покидать ОДКБ

Информация о том, что Казахстан планирует выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), распространяемая в последнее время, является фейком, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ слухи о переговорах Астаны с Ереваном на эту тему.

«Скорее всего, не соответствует действительности, потому что буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран – членов ОДКБ провели совещание. Там были обсуждены дальнейшие пути развития организации», — сказал во время пресс-конференции.

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