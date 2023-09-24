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Главное Мир

Лавров заявил, что предложенную Зеленским формулу мира реализовать нельзя

Лавров заявил, что предложенную Зеленским формулу мира реализовать нельзя

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам в ООН, что Москва не будет рассматривать формулу мира, предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Зеленский и все, кто им руководит в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, в один голос твердо говорят: «никакой другой основы мира, кроме формулы Зеленского, не существует», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. — А формула Зеленского, можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема, и все это знают».

По словам Лаврова, Запад говорит о необходимости решить конфликт на поле боя — и Россия с этим согласна. «И в этих условиях — раз на поле боя, так на поле боя, давайте», — заявил глава российского МИД.

Лавров также заявил, что Россия не готова рассматривать какие-либо предложения о прекращении огня, но согласна на переговоры.

Мирный план Зеленского предполагает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе из Крыма, наказание военных преступников и выплату компенсаций.

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