Ильхам Алиев создал рабочую группу для решения социальных и гуманитарных вопросов в Карабахе

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Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе создана рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева.

Об этом заявили в администрации президента Азербайджана.

Рабочая группа действует в рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.

В состав рабочей группы вошли министерства экономики, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, внутренних дел, здравоохранения, науки и образования, ОАО «Азерэнержи», ОАО «Азеришиг», Производственное объединение «Азеригаз», Госагентство Автомагистрали и другие соответствующие учреждения.

С 20 сентября 2023 года Рабочей группой реализованы следующие мероприятия:

• 22 сентября 2023 года по действующей дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди МЧС направило 2 грузовика с 40 тоннами продуктов питания и средств гигиены и 2 грузовика с хлебом для армянских жителей;

• МЧС установило палаточные городки на 1000 человек в Агдаме, Физули и Кельбаджаре для обеспечения армянских жителей первой медицинской помощью и питанием. Местные полицейские силы, военнослужащие и гражданские работники оказывают первую помощь и соответствующую поддержку армянским жителям;

• По просьбе представителей армянских жителей на совещании, состоявшемся 21 сентября в Евлахе, будут предоставлены горюче-смазочные материалы, в первую очередь для садов, скорой медицинской помощи и пожарных;

• Дорога Лачин-Ханкенди предусмотрена для пропуска продовольствия и предметов первой необходимости для использования личным составом контингента российских миротворческих сил, а также для доставки гражданскому населению через миротворцев;

• Международный комитет Красного Креста (МККК) содействует транспортировке продовольствия, медикаментов и детского питания по дорогам Агдам-Аскеран-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, а также отправке дополнительного персонала из офисов организации в Баку и Женеве в под-офис в Ханкенди;

• Созданы необходимые возможности для эвакуации лиц, нуждающихся в медицинской помощи, в Армению на основании запроса МККК.